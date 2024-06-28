Удачные сутки. ВСУ сбили самолет, 50 дронов, уничтожили 60 артсистем и почти 1200 россиян
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 июня (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 28 июня, составили 1170 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 540490 военных. Кроме того, ВСУ сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 540490 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8066 (+24) ед.;
- боевых бронированных машин - 15480 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 14423 (+60) ед;
- РСЗО - 1109 (+1) ед.;
- средства ПВО - 871 (+3) ед.;
- самолетов - 360 (+1) ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11509 (+50) ед.;
- крылатые ракеты - 2329 (+5) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19514 (+46) ед.;
- специальная техника - 2431 (+11) ед.
Ситуация на фронте
В течение прошедших суток самыми горячими направлениями фронта остаются Торецкий, Покровский и Кураховский. На Покровском РФ потеряла более 300 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.