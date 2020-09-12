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Вчера на Донбассе сохранялась "тишина"

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения соблюдалась тишина.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ООС сообщали, что за 10 сентября на Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", обстреляв позиции у Шумов и Золотого.

РБК-Украина писало, что в ОБСЕ сообщили о трех нарушения режима прекращения огня вблизи Ясиноватой.

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