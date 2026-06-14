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Вчені створили одяг, що генерує питну воду під час руху: як це можливо

14:18 14.06.2026 Нд
3 хв
Унікальний текстиль здатен поглинати вологу з навколишнього повітря
aimg Ольга Завада
Вчені створили одяг, що генерує питну воду під час руху: як це можливо Американці винайшли тканину-водозбірник (фото: Unsplash)
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Науковці Техаського університету в Остіні винайшли спосіб забезпечити людей автономним доступом до питної води в найекстремальніших умовах. Вчені створили інноваційну технологічну тканину, яка збирає вологу з атмосфери. Перший прототип пристрою реалізували у вигляді куртки, яка здатна щодня виробляти майже літр води під час ходьби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science Advances.

Як працює "розумна" куртка?

Сучасні мобільні установки для видобутку води з повітря зазвичай важкі, громіздкі та незручні для транспортування. Команда дослідників під керівництвом професора Гуйхуа Юй вирішила повністю змінити форму цієї технології, перетворивши її на елемент повсякденного гардеробу.

Замість того, щоб просто вбирати вологу, як це робить звичайний мокрий одяг, спеціальна тканина куртки працює як високотехнологічний фільтр-колектор. Матеріал притягує молекули пари з повітря і перенаправляє їх у спеціальні знімні блоки збору, закріплені на корпусі.

Після заповнення блоки поміщають у невеликий складаний колекторний пристрій, де під дією легкого нагрівання волога очищується і перетворюється на готову до вживання воду.

Співавтор проєкту Кіт Джонстон зазначив, що саме така унікальна система транспортування рідини дозволила вивести технологію за межі маленьких лабораторних пробірок і створити повноцінну переносну систему.

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Продуктивність та автономність в екстремальних зонах

Під час реальних польових випробувань об’єм виробленої води залежав від рівня вологості довкілля:

У посушливих регіонах куртка стабільно генерувала близько 400 мілілітрів придатної для пиття води на добу.

В умовах високої вологості (наприклад, у туманній чи лісистій місцевості) продуктивність системи злітала до 900 мілілітрів на добу, що фактично закриває базову денну потребу людини в рідині.

Оскільки технологія показала високу ефективність, розробники планують використовувати цей текстиль не лише для верхнього одягу.

Тканину можна інтегрувати у виробництво туристичних рюкзаків, спальних мішків або екстремальних наметів, перетворюючи весь табір мандрівників на велику систему збору води.

Сфери застосування та комерційні перспективи

Завдяки своїй простоті та повній енергетичній незалежності, винахід має величезний потенціал у кількох сферах.

По-перше, такий одяг стане незамінним для мобільних медичних бригад та рятувальників, які працюють у зонах стихійного лиха або у віддалених районах, де зруйновано цивільну інфраструктуру та немає доступу до чистих джерел питної води.

По-друге, розробкою вже зацікавилися великі комерційні бренди спортивного спорядження. Виробництво одягу з водозбірного текстилю відкриє новий напрямок у створенні екіпірування для альпінізму, гірського трекінгу та екстремальних видів спорту, дозволяючи спортсменам значно зменшити вагу наплічників за рахунок відмови від важких фляг та бутлів з водою.

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