Вчаться боям в місті. Генштаб показав нові фото з тренувань ЗСУ в Британії
Військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Британії вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади українські військові навчались веденню бойових дій в урбанізованій місцевості.
"Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність", - заявили в генштабі.
Нагадаємо, сьогодні українські військові прибули до Британії для навчання на САУ AS90.
Крім того, міністр оборони Британії повідомив, що вже сьогодні українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard .
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