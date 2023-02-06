Вчаться боям в місті. Генштаб показав нові фото з тренувань ЗСУ в Британії

Військовослужбовці Збройних сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Британії вивчають порядок підходу та проникнення особового складу в будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність", - заявили в генштабі.

Фото: нові фото з тренувань ЗСУ в Британії (facebook.com GeneralStaff.ua)

Під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади українські військові навчались веденню бойових дій в урбанізованій місцевості.

Нагадаємо, сьогодні українські військові прибули до Британії для навчання на САУ AS90.

Крім того, міністр оборони Британії повідомив, що вже сьогодні українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard .

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