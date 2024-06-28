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Посадовцю КМДА вручили підозру за те, що у 2022 році не утилізували шини з блокпостів

П'ятниця 28 червня 2024 12:12
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Посадовцю КМДА вручили підозру за те, що у 2022 році не утилізували шини з блокпостів Фото: директору департаменту КМДА вручили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному вручено підозру у справі про прибирання міста від шин на початку повномасштабного російського вторгнення. В КМДА вважають це продовженням дискредитації столичної влади та політичним тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.

"Дискредитація столичної влади триває: директору департаменту захисту довкілля вручено підозру у справі про прибирання міста від безхазяйних відходів, які утворилися на початку повномасштабного вторгнення. Представники слідчого управління ГУНП у місті Києві вручили повідомлення про підозру у службовій недбалості директору Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександру Возному", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа стосується подій 2022 року і пов’язана з прибиранням території міста від шин, які кияни на початку повномасштабного вторгнення масово звозили на блокпости для їхнього облаштування.

Як заявили в департаменті, коли потреби в шинах на блокпостах вже не було, Управління екології та природних ресурсів КМДА (на той момент так називався структурний підрозділ) отримало доручення прибрати території міста від безхазяйних відходів. Виконавець робіт був визначений через систему Prozorro. З переможцем тендеру уклали договір, який передбачав вивезення, зберігання та переробку шин.

"Шини оперативно прибрали з майданчиків зберігання, а на підтвердження виконання робіт було здійснено відеофіксацію. Із моменту потрапляння безхазяйних відходів до підрядника у них з’явився цілком конкретний власник, який мав їх утилізувати. Водночас претензією правоохоронних органів є те, що Управління не проконтролювало процес утилізації шин, хоча це є відповідальністю підрядника", - пояснюють ситуацію в Департаменті захисту довкілля.

Директор департаменту доводитиме безпідставність звинувачення в суді, заявляють в КМДА.

"Попри очевидний політичний тиск, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зацікавлений у прозорому та неупередженому розслідуванні і готовий до співпраці з правоохоронними органами", - наголошується у повідомленні.

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