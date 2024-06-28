Чиновнику КГГА вручили подозрение за то, что в 2022 году не утилизировали шины с блокпостов

Директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному вручено подозрение по делу об уборке города от шин в начале полномасштабного российского вторжения. В КГГА считают это продолжением дискредитации столичных властей и политическим давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской власти.

"Дискредитация столичных властей продолжается: директору департамента защиты окружающей среды вручено подозрение по делу об уборке города от бесхозных отходов, образовавшихся в начале полномасштабного вторжения. Представители следственного управления ГУНП в Киеве вручили сообщение о подозрении в служебной халатности директору Департамента климата КГГА Александру Возному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело касается событий 2022 года и связано с уборкой территории города от шин, которые в начале полномасштабного вторжения киевляне массово свозили на блокпосты для их обустройства.

Как заявили в департаменте, когда потребности в шинах на блокпостах уже не было, управление экологии и природных ресурсов КГГА (на тот момент так называлось структурное подразделение) получило поручение убрать территории города от бесхозных отходов. Производитель работ был определен через систему Prozorro. С победителем тендера был заключен договор, предусматривавший вывоз, хранение и переработку шин.

"Шины оперативно убрали с площадок хранения, а в подтверждение выполнения работ была осуществлена видеофиксация. С момента попадания бесхозных отходов к подрядчику у них появился вполне конкретный владелец, который должен их утилизировать. В то же время претензией правоохранительных органов является то, что Управление не проконтролировало процесс утилизации шин, хотя это ответственность подрядчика", - объясняют ситуацию в Департаменте защиты окружающей среды.

Директор департамента будет доказывать безосновательность обвинения в суде, заявляют в КГГА.

"Несмотря на очевидное политическое давление, Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА заинтересован в прозрачном и беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.