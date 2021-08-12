ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вблизи Запорожья женщина облила себя бензином и подожгла

Новина українською →
Четверг 12 августа 2021 11:08
Вблизи Запорожья женщина облила себя бензином и подожгла Фото: вблизи Запорожья женщина совершила самосожжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В селе Наталовка Запорожского района 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Она оказалась в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного центра экстренной медпомощи Запорожской ОГА.

На месте происшествия работала одна фельдшерская и реанимационная бригады.

"Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III степеней 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу в города Запорожье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 17-летний парень облив беременную девушку бензином и поджег, а затем скрылся с места происшествия.

Напомним, в центре Киева мужчина поджег себя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
В NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну