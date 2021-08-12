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Поблизу Запоріжжя жінка облила себе бензином та підпалила

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Четвер 12 серпня 2021 11:08
Поблизу Запоріжжя жінка облила себе бензином та підпалила Фото: поблизу Запоріжжя жінка вчинила самоспалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У селі Наталівка Запорізького району 51-річна жінка облила себе бензином та підпалила. Вона опинилася в реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного центру екстреної меддопомоги Запорізької ОДА.

На місці події працювала одна фельдшерська та одна реанімаційна бригади.

"Постраждала отримала опіки тулуба, кінцівок ІІ-ІІІ ступенів 90%, опік верхніх дихальних шляхів і була госпіталізована до лікарні у міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі 17-річний хлопець облив вагітну дівчину бензином і підпалив, а потім втік з місця події.

Нагадаємо, у центрі Києва чоловік підпалив себе.

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Запоріжжя
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