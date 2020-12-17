ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вблизи Парижа вооруженный мужчина захватил заложников, есть раненые

Автор: Дмитрий Левицкий

В Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Предварительно, нападавшим является руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошел рано вечером. По информации нескольких ознакомленных с ситуацией источников, двое людей получили огнестрельные ранения. На момент захвата заложников в здании находились еще несколько человек.

На месте инцидента уже работает полиция. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Кроме того, прокуратура уже заявила о возбуждении дела, но по какой статье не уточняется.

В соцсетях распространили видео с места события. На видео видно, что на месте инцидента находится полиция.

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе мужчина захватил заложников в помещении банка. Злоумышленник угрожал взорвать здание.

Также РБК-Украина писало, о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Франциязахват заложников