Вблизи Марьинки работал снайпер, ранен военный

Военному оказали медпомощь и эвакуировали в госпиталь
Сегодня, 2 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Марьинки.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что военному быстро оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в госпиталь.
"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе 1 июня боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
Кроме того, в мае потери боевиков составили 143 человека убитыми и ранеными.
Автор: Лера Полищук