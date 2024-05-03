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Вбивство українця в Угорщині: у МЗС розповіли подробиці

Європа, П'ятниця 03 травня 2024 11:40
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Вбивство українця в Угорщині: у МЗС розповіли подробиці Фото: з'явилися подробиці вбивства українця у Будапешті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Слідство у справі про вбивство українця у Будапешті (Угорщина) триває. МЗС України зв'язується із родичами загиблого.

Про це повідомила прес-служба МЗС України в коментарі РБК-Україна.

"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", - зазначили в прес-службі.

Подробиці вбивства

За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України, 1975 року народження.

Як стало відомо РБК-Україна, інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

"Громадянина Казахстану, який підозрюється у вчинені зазначеного злочину, затримано. Ведуться слідчі дії", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, 2 травня в угорській поліції повідомили, що в Будапешті стався напад на українця. Він загинув, отримавши смертельні удари ножем.

Додамо, що буквально кілька днів тому стало відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини. Громадянина Росії, який напав на чоловіків із ножем та вбив їх, затримали.

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