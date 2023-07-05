ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Вбивча математика". Сирський показав, як ЗСУ мінусують росіян під Бахмутом

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 21:38
"Вбивча математика". Сирський показав, як ЗСУ мінусують росіян під Бахмутом Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили групу росіян під Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefense UA)
Автор: Іван Носальський

Українським артилеристам вдалося частково знищити групу з восьми окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"Математика - це складова війни. Вбивчою для ворога її роблять воїни 30 ОМБр. Вісім окупантів приїхали двома машинами і сховалися в будинку. Один постріл - з будівлі втекли лише п'ять, а один виповз. П'ять окупантів кинули свого одного і сховалися в кущах. Ще один постріл - і лише два втекли кудись подалі", - написав Сирський.

За його словами, внаслідок такої роботи ЗСУ було ліквідовано шістьох окупантів. Їх знищили бійці артилерійського дивізіону 30-ї окремої механізованої бригади, удари коригував аеророзвідник "В'ялий".

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові вже понад місяць продовжують активні дії під Бахмутом. Їм вдається просуватися північніше та південніше міста. Таким чином ЗСУ хочуть взяти в оточення угруповання ворога, яке знаходиться у населеному пункті.

При цьому успіхи ЗСУ є і на південному сході нашої країни. Там їм удалося деокупувати вже дев'ять населених пунктів.

Як зазначив начальник Генштабу Британії Тоні Радакін, зараз стратегію ЗСУ можна охарактеризувати так: "взяти змором, розтягнути та завдавати ударів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії