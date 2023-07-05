"Убийственная математика". Сырский показал, как ВСУ минусуют россиян под Бахмутом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Математика - это составляющая войны. Убийственной для врага ее делают воины 30 ОМБр. Восемь оккупантов приехали на двух машинах и спрятались в дом. Один выстрел - из здания сбежали всего пять, а один выполз. Пять оккупантов бросили своего одного и спрятались в кустах. Еще один выстрел - и только два сбежали куда подальше", - написал Сырский.

По его словам, в результате такой работы ВСУ были ликвидированны шесть оккупантов. Их уничтожили бойцы артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады, удары корректировал аэроразведчик "Вялый".

Ситуация под Бахмутом

Напомним, украинские военные уже больше месяца продолжают активные действия под Бахмутом. Им удается продвигаться севернее и южнее города. Таким образом ВСУ хотят взять в окружение группировку врага, которая находится в населенном пункте.

При этом успехи ВСУ есть и на юго-востоке нашей страны. Там им удалось деоккупировать уже девять населенных пунктов.

Как отметил начальник Генштаба Британии Тони Радакин, сейчас стратегию ВСУ можно охарактеризовать так: "взять измором, растянуть и наносить удары".