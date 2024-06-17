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Вбили понад 12 000 цивільних, зокрема 551 дитину: на саміті миру розповіли про злочини росіян

Понеділок 17 червня 2024 01:15
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Вбили понад 12 000 цивільних, зокрема 551 дитину: на саміті миру розповіли про злочини росіян Фото: дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб" (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

У рамках саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб". Представники України поінформували присутніх про воєнні злочини, скоєні проти українців російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вбили понад 12 000 цивільних, зокрема 551 дитину: на саміті миру розповіли про злочини росіянОфіс президента.

Модераторка заходу, старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна зазначила, що масове викрадення українських дітей, система жорстоких тортур полонених, до яких вдаються російські окупанти, є сутністю російського імперіалізму та справжніми ознаками геноциду.

Тим, що довелося пережити внаслідок російської агресії, з учасниками дискусії поділилися троє українців. Двоє з них зазнали катувань у полоні, третій втратив дружину і чотиримісячного сина.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 000 випадків воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, серед них 301 випадок сексуального насильства. Російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це лише підтверджені дані.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 000 таких випадків.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення і насильства.

Українські правоохоронці проводять розслідування страти 61 бійця ЗСУ, які потрапили у полон до росіян.

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