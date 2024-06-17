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Убили более 12 000 гражданских, в том числе 551 ребенка: на саммите мира рассказали о преступлениях россиян

Понедельник 17 июня 2024 01:15
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Убили более 12 000 гражданских, в том числе 551 ребенка: на саммите мира рассказали о преступлениях россиян Фото: дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц" (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

В рамках саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц". Представители Украины проинформировали присутствующих о военных преступлениях, совершенных против украинцев российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Убили более 12 000 гражданских, в том числе 551 ребенка: на саммите мира рассказали о преступлениях россиянОфис президента.

Модератор мероприятия, старшая советница руководителя ОП Дария Заровна отметила, что массовое похищение украинских детей, система жестоких пыток пленных, к которым прибегают российские оккупанты, является сущностью российского империализма и подлинными признаками геноцида.

Тем, что пришлось пережить в результате российской агрессии, с участниками дискуссии поделились трое украинцев. Двое из них подверглись пыткам в плену, третий потерял жену и четырехмесячного сына.

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что правоохранители уже задокументировали около 130 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, среди них 301 случай сексуального насилия. Российские захватчики убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка. Это только подтвержденные данные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что все люди, находящиеся в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. Есть подтверждение не менее 14 000 таких случаев.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.

Украинские правоохранители проводят расследование казни 61 бойца ВСУ, попавшего в плен к россиянам.

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