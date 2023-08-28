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VBET Україна достроково поповнила держбюджет на 146,4 млн гривень

Понеділок 28 серпня 2023 16:02
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VBET Україна достроково поповнила держбюджет на 146,4 млн гривень Фото: VBET Україна достроково поповнила держбюджет на 146,4 млн гривень (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Організатор азартних ігор VBET Україна достроково сплатила вартість ліцензій на 2024 рік і поповнила державний бюджет України на 146,4 млн грн. Компанія здійснила платежі, розуміючи свою відповідальність за підтримку економіки нашої держави під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Зокрема, 117 млн грн перераховано за третій рік дії ліцензії на проведення букмекерської діяльності, 23,4 млн грн - за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор казино в Інтернеті та 6 млн грн - за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор у покер.

"Платники продовжують підтримувати нашу державу у складний воєнний час, сумлінно перераховуючи податки. Завдяки їхній активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для ЗСУ та соціальних виплат громадянам", - йдеться в заяві Державної податкової служби України.

Нагадаємо, VBET Ukraine - букмекер та організатор азартних ігор, офіційний представник бренда VBET в Україні. З 2020 року компанія працює на ринку України та першою отримала всі три ліцензії на проведення азартних ігор онлайн від КРАІЛ.

Компанія відома в Україні завдяки партнерству зі спортивними клубами та проведенню різних подій.

У 2021 році VBET Ukraine стала титульним партнером української Прем'єр-ліги. За її підтримки УПЛ також провела матч VBET Суперкубок України. У тому самому році VBET Ukraine оголосила про офіційне партнерство з футбольними клубами "Ворскла" й "Олександрія", а також стала преміум-спонсором національної збірної України з футболу та генеральним спонсором жіночої збірної України з футболу.

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