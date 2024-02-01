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В VBET Foundation розказали, які гуманітарні проекти реалізовують в Україні

Четвер 01 лютого 2024 09:15 promo
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В VBET Foundation розказали, які гуманітарні проекти реалізовують в Україні Фото: в VBET Foundation розказали, які гуманітарні проекти реалізовують в Україні (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд VBET Foundation, основним меценатом якого є організатор азартних ігор компанія VBET Україна, реалізовує 4 гуманітарні проекти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Основні напрямки діяльності VBET Foundation:

  • підтримка гуманітарних проєктів для цивільного населення;
  • відновлення спортивної інфраструктури;
  • реалізація освітніх і культурних проєктів;
  • медична реабілітація.

У фонді також зазначили, що за запитом ГО "Збірна журналістів України" передано кошти на будівництво дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт зі східних областей України на території будинку дитини №1 у Львові.

Також VBET Foundation підтримав ініціативу "Відкрий своє серце для України" від БФ "Футбол для України", ініціатором якого є капітан Національної збірної України з футболу Олександр Зінченко. Зокрема, фонд перерахував благодійну допомогу на відновлення будинків у селі Ягідне Чернігівської області.

Цей населений пункт перебував в окупації, оселі багатьох мешканців було знищено, а самі вони вимушено переховувались у підвалі школи. Зараз у селі тривають відновлювальні роботи.

Наразі менеджмент VBET Foundation працює над реалізацією інфраструктурного проєкту в Києві й акумулює допомогу кільком дитячим будинкам у різних областях України.

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