В VBET Foundation рассказали, какие гуманитарные проекты реализовывают в Украине
Благотворительный фонд VBET Foundation, основным меценатом которого является организатор азартных игр компания VBET Украина, реализовывает 4 гуманитарных проекта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Основные направления деятельности VBET Foundation:
- поддержка гуманитарных проектов для гражданского населения;
- восстановление спортивной инфраструктуры;
- реализация образовательных и культурных проектов;
- медицинская реабилитация
В фонде также отметили, что по запросу ОО "Сборная журналистов Украины" передано средства на строительство детской спортивной площадки для детей-сирот из восточных областей Украины на территории дома ребенка №1 во Львове.
Также VBET Foundation поддержал инициативу "Відкрий своє серце для Україн" от БФ "Футбол для Украины", инициатором которой является капитан Национальной сборной Украины по футболу Александр Зинченко. В частности, фонд перечислил благотворительную помощь на восстановление домов в селе Ягодное Черниговской области.
Этот населенный пункт находился в оккупации, дома многих жителей были уничтожены, а сами они вынужденно прятались в подвале школы. Сейчас в селе продолжаются восстановительные работы.
В настоящее время менеджмент VBET Foundation работает над реализацией инфраструктурного проекта в Киеве и аккумулирует помощь нескольким детским домам в разных областях Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .