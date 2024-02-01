В VBET Foundation рассказали, какие гуманитарные проекты реализовывают в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Основные направления деятельности VBET Foundation:

поддержка гуманитарных проектов для гражданского населения;

восстановление спортивной инфраструктуры;

реализация образовательных и культурных проектов;

медицинская реабилитация

В фонде также отметили, что по запросу ОО "Сборная журналистов Украины" передано средства на строительство детской спортивной площадки для детей-сирот из восточных областей Украины на территории дома ребенка №1 во Львове.

Также VBET Foundation поддержал инициативу "Відкрий своє серце для Україн" от БФ "Футбол для Украины", инициатором которой является капитан Национальной сборной Украины по футболу Александр Зинченко. В частности, фонд перечислил благотворительную помощь на восстановление домов в селе Ягодное Черниговской области.

Этот населенный пункт находился в оккупации, дома многих жителей были уничтожены, а сами они вынужденно прятались в подвале школы. Сейчас в селе продолжаются восстановительные работы.

В настоящее время менеджмент VBET Foundation работает над реализацией инфраструктурного проекта в Киеве и аккумулирует помощь нескольким детским домам в разных областях Украины.