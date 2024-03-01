Вбережуть від зайвих витрат: ключові поради, що допоможуть вибрати хороший автосервіс

Пошук місця якісного ремонту машини часто є справжньою проблемою, бо дуже багато нюансів закладено тут в поняття якості. Тим більше що оцінити її можна лише після виконання послуги, а то й через деякий час після отримання відремонтованої машини. Тому так важливо навчитись заздалегідь відрізняти сервісну станцію, гідну вашої уваги, від напівкустарної майстерні.

Неякісний ремонт на СТО: що це значить

Результат візиту на автосервіс буває негативним з різних причин, але головне, що автомобіль в підсумку може опинитися в аварійно небезпечному стані.

Порушення технології ремонту . Багато які вузли і агрегати автомобіля настільки складні, що при їх розбиранні та складанні треба дотримуватись особливих прийомів. Якщо цей порядок порушити, вузол буде працювати або з прискореним зношенням, або взагалі неадекватно. Дотримуватись технології ремонту деякі майстри не завжди можуть і не завжди хочуть – наприклад тому, що це потребує додаткового часу і спеціального інструменту;

. Багато які вузли і агрегати автомобіля настільки складні, що при їх розбиранні та складанні треба дотримуватись особливих прийомів. Якщо цей порядок порушити, вузол буде працювати або з прискореним зношенням, або взагалі неадекватно. Дотримуватись технології ремонту деякі майстри не завжди можуть і не завжди хочуть – наприклад тому, що це потребує додаткового часу і спеціального інструменту; Неуважність . Недбалий механік може випадково пропустити якусь важливу операцію – не закрутити болт, не заправити рідину, не встановити контргайку чи фіксуючу шайбу. Насправді це доволі поширена проблема, яка може призвести до руйнації вузла на ходу;

. Недбалий механік може випадково пропустити якусь важливу операцію – не закрутити болт, не заправити рідину, не встановити контргайку чи фіксуючу шайбу. Насправді це доволі поширена проблема, яка може призвести до руйнації вузла на ходу; Низька кваліфікація персоналу . Буквально в кожній нинішній моделі є конструктивні особливості, нехтування якими при ремонті має сумні наслідки. Тому механіки крім загальної професійної підготовки мають проходити навчання для роботи з конкретними моделями авто. Інакше на вашій машині можуть банально щось зламати – через незнання конструкції певного вузла, через використання невідповідного інструменту, через намагання зекономити час;

. Буквально в кожній нинішній моделі є конструктивні особливості, нехтування якими при ремонті має сумні наслідки. Тому механіки крім загальної професійної підготовки мають проходити навчання для роботи з конкретними моделями авто. Інакше на вашій машині можуть банально щось зламати – через незнання конструкції певного вузла, через використання невідповідного інструменту, через намагання зекономити час; Свідоме введення в оману. Через бажання заробити на вас більше грошей недобросовісні працівники автосервісу можуть нав’язати вам зайву роботу чи приписати в наряд-замовлення невиконані операції.

Як обирати хорошу СТО

Знайти СТО, де налагоджена належна виробнича дисципліна, цілком реально навіть у незнайомому місті. Щоправда, для цього доведеться витратити певні зусилля.

Мережева СТО. Найпростіший спосіб – почати з пошуку поблизу мережевої майстерні, тобто такої, що працює під прапорами однієї з, на жаль нечисленних в Україні, мереж. Один з головних сенсів при створенні таких підприємств саме у тому і полягає, щоб клієнт міг отримати гарантовано якісний сервіс незалежно від місця розташування СТО.

Зовнішній вигляд. Багато що може сказати зовнішній вигляд станції: якщо в цехах, на території і навколо безлад, то й ставлення до клієнтів буде подібним. Оцініть підхід власників до справи і рівень інвестованих коштів. Наявність зони очікування, WiFi, кавомашини, нових меблів, квітника будуть хорошим знаком – значить, економити на обладнанні, зарплаті і навчанні персоналу тут теж не будуть.

Послухайте розмови. Прислухайтесь до спілкування майстра-приймальника з клієнтами: наскільки розмова ввічлива і компетентна, що обіцяють по строкам і умовам ремонту. Пригадайте яку-небудь проблему з історії вашої машини і зімітуйте її тут, звернувшись до майстра приймальника, немов це сталося сьогодні – і оцініть його міркування щодо діагнозу і потрібних запчастин. Якщо вийде, зверніть увагу на вигляд автомеханіків, які працюють з машинами – чистоту спецодягу, впевненість рухів, зосередженість на роботі. Коли з цим непорядок, то і результат роботи буде відповідним.

Поговоріть з клієнтом. Перехопіть когось з клієнтів, хто вже забирає з цієї СТО відремонтоване авто, і запитайте його враження щодо сьогоднішнього звернення і взагалі щодо його клієнтського досвіду.

Порадьтесь в магазині. Спробуйте дізнатись думку про локальні майстерні в місцевих магазинах запчастин. З одного боку, магазини і СТО, особливо у невеликому місті, довіряють один одному і співпрацюють, постачаючи клієнтів. А з іншого, в обох суб’єктів автосервісу часто є достатньо взаємного "компромату" (в когось – неякісні деталі, в когось – неякісна робота), і буває, що продавці мають резон цією інформацією поділитись.

Щоб не ошукали на СТО

Як би там ні було, звертаючись вперше на нову для вас СТО, підстрахуйтесь від можливих несподіванок. При оформленні замовлення домовтеся про ціну, поцікавтеся умовами гарантії на виконані роботи. А забираючи машину, переконайтеся у повному виконанні оплачених операцій, обов’язково візьміть чек і підписаний обома сторонами наряд-замовлення (чи акт приймання-передачі).

Якщо коротко

Пошук надійної СТО, якій можна було б довірити свій автомобіль, є одним з найскладніших завдань автовласника. Дуже бажано, щоб машина обслуговувалася і ремонтувалася завжди в одному місці – це вирішує чимало технічних проблем і піднімає безвідмовність машини в цілому. Навряд чи вам вдасться знайти таке місце з першої спроби, але те, що врешті решт ви це зможете, без сумнівів. З іншого боку, пам’ятайте про "запасний варіант": проблем з ремонтом і сервісом не мають власники нових авто. Які протягом перших кількох років відвідують бездоганну дилерську СТО (добре, майже бездоганну) лише для планового ТО.