Вбережуть від зайвих витрат: ключові поради, що допоможуть вибрати хороший автосервіс

Залишаючи автомобіль для певних робіт на СТО, ми довіряємо її майстрам своє благополуччя і навіть життя. Адже одна незатягнута гайка може призвести до важкої аварії, не говорячи про можливі фінансові втрати від неякісного ремонту. Як заздалегідь дізнатись, на що спроможна та чи інша автомайстерня?
Про те, як безпомилково обрати СТО з відповідальними майстрами, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали компаній Bosch і Motointegrator.
Пошук місця якісного ремонту машини часто є справжньою проблемою, бо дуже багато нюансів закладено тут в поняття якості. Тим більше що оцінити її можна лише після виконання послуги, а то й через деякий час після отримання відремонтованої машини. Тому так важливо навчитись заздалегідь відрізняти сервісну станцію, гідну вашої уваги, від напівкустарної майстерні.
Результат візиту на автосервіс буває негативним з різних причин, але головне, що автомобіль в підсумку може опинитися в аварійно небезпечному стані.
Знайти СТО, де налагоджена належна виробнича дисципліна, цілком реально навіть у незнайомому місті. Щоправда, для цього доведеться витратити певні зусилля.
Мережева СТО. Найпростіший спосіб – почати з пошуку поблизу мережевої майстерні, тобто такої, що працює під прапорами однієї з, на жаль нечисленних в Україні, мереж. Один з головних сенсів при створенні таких підприємств саме у тому і полягає, щоб клієнт міг отримати гарантовано якісний сервіс незалежно від місця розташування СТО.
Зовнішній вигляд. Багато що може сказати зовнішній вигляд станції: якщо в цехах, на території і навколо безлад, то й ставлення до клієнтів буде подібним. Оцініть підхід власників до справи і рівень інвестованих коштів. Наявність зони очікування, WiFi, кавомашини, нових меблів, квітника будуть хорошим знаком – значить, економити на обладнанні, зарплаті і навчанні персоналу тут теж не будуть.
Послухайте розмови. Прислухайтесь до спілкування майстра-приймальника з клієнтами: наскільки розмова ввічлива і компетентна, що обіцяють по строкам і умовам ремонту. Пригадайте яку-небудь проблему з історії вашої машини і зімітуйте її тут, звернувшись до майстра приймальника, немов це сталося сьогодні – і оцініть його міркування щодо діагнозу і потрібних запчастин. Якщо вийде, зверніть увагу на вигляд автомеханіків, які працюють з машинами – чистоту спецодягу, впевненість рухів, зосередженість на роботі. Коли з цим непорядок, то і результат роботи буде відповідним.
Поговоріть з клієнтом. Перехопіть когось з клієнтів, хто вже забирає з цієї СТО відремонтоване авто, і запитайте його враження щодо сьогоднішнього звернення і взагалі щодо його клієнтського досвіду.
Порадьтесь в магазині. Спробуйте дізнатись думку про локальні майстерні в місцевих магазинах запчастин. З одного боку, магазини і СТО, особливо у невеликому місті, довіряють один одному і співпрацюють, постачаючи клієнтів. А з іншого, в обох суб’єктів автосервісу часто є достатньо взаємного "компромату" (в когось – неякісні деталі, в когось – неякісна робота), і буває, що продавці мають резон цією інформацією поділитись.
Як би там ні було, звертаючись вперше на нову для вас СТО, підстрахуйтесь від можливих несподіванок. При оформленні замовлення домовтеся про ціну, поцікавтеся умовами гарантії на виконані роботи. А забираючи машину, переконайтеся у повному виконанні оплачених операцій, обов’язково візьміть чек і підписаний обома сторонами наряд-замовлення (чи акт приймання-передачі).
Пошук надійної СТО, якій можна було б довірити свій автомобіль, є одним з найскладніших завдань автовласника. Дуже бажано, щоб машина обслуговувалася і ремонтувалася завжди в одному місці – це вирішує чимало технічних проблем і піднімає безвідмовність машини в цілому. Навряд чи вам вдасться знайти таке місце з першої спроби, але те, що врешті решт ви це зможете, без сумнівів. З іншого боку, пам’ятайте про "запасний варіант": проблем з ремонтом і сервісом не мають власники нових авто. Які протягом перших кількох років відвідують бездоганну дилерську СТО (добре, майже бездоганну) лише для планового ТО.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про 5 автомобілів з незвичайним дизайном.