ВБ назвал необходимый объем средств для погашения госдолга Украины

Фото: Всемирный банк (vsemirnyjbank.org)

В ближайшие три года Украина должна тратить по 11 млрд долларов на долг и дефицит бюджета

Украине ежегодно нужно дополнительно 11 млрд долларов в год для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в ближайшие три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Всемирного банка по экономическому росту в регионе Европы и Центральной Азии.

Сообщается, что в прошлом году экономический рост в регионе замедлился до 3,1%. По прогнозам Всемирного банка, в 2019 году этот показатель снизится до 2,1%, что обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

Также в прогнозе говорится, что Украине нужно 11 млрд долларов в год - а это 8% ВВП - для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в 2019, 2020 и 2021 годах.

"Для привлечения необходимого финансирования чрезвычайно важно поддерживать начатые структурные реформы и сохранить программу МВФ. К тому же, страна остается уязвимой к внешним потрясениям. Чтобы повысить устойчивость к внешним раздражителям, Украине нужен более устойчивый экономический рост. Для этого нужен прогресс в таких сферах, как улучшение бизнес-среды, привлечение инвестиций, развитие рынка сельскохозяйственных земель, приватизация крупных государственных предприятий, борьба с коррупцией", - говорится в прогнозе.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг Украины сократился благодаря укреплению гривны. В частности, в течение февраля 2019 года сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60,0 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг снизился на 0,01 млрд долларов .

Отметим, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд гривен или 78,32 млрд долларов.