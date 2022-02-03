"Важное историческое событие". В Австралии заявили, что обнаружили корабль Кука

Исполнительный директор Австралийского национального морского музея Кевин Сампсон сообщил, что после более чем 20 лет поисков знаменитое судно было найдено.

"Мы можем окончательно подтвердить, что это действительно затонувший корабль Кука "Индевор". Это важный момент. Это, пожалуй, одно из самых важных судов в нашей морской истории", - заявил он.

Эксперты потратили 22 года на изучение района гавани Ньюпорт, изучая несколько кораблей XVIII века. Исследование включало в себя сравнение обломков с планами и измерениями "Индевора", изучение того, как был построен корабль и вероятное происхождение материалов.

Директор музея сообщил, что основываясь на "архивных и археологических данных", он убежден, что корабль Кука найден. Он лежит всего в 500 метрах от побережья, на глубине 14 метров под слоем осадка и ила, образовавшегося почти за 250 лет.

Отметим, что на корабле "Индевор" в период с 1768 по 1771 год были обследованы районы мира, которые в то время были практически неизвестны европейцам, включая Австралию и Новую Зеландию. Однако уже в 1775 году судно в плохом состоянии продали частному владельцу, который переименовал корабль в "Лорд Сэндвич".

В 1778 году судно было потоплено британскими войсками в гавани Ньюпорта, штат Род-Айленд.