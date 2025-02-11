Важливо не допустити згортання демократичних перетворень, - Кличко

Політична система України має повернутися до демократичних стандартів, за які продовжують боротися українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час виступу на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення".

"Російське вторгнення стало найбільшим викликом для збереження державності України. Але важливо, щоб після війни політична система країни відповідала демократичним стандартам, за які продовжують боротися українці", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив на важливій ролі місцевого самоврядування та реформи децентралізації влади.

"Ця реформа була однією з найуспішніших в країні, але сьогодні, на жаль, бачимо тривожні процеси, спрямовані на централізацію влади. Ми не повинні допустити згортання демократичних перетворень. Громади не можна позбавляти права обирати владу на місцях, впливати на рішення", - наголосив Кличко.

У форумі взяли участь посли ЄС та Канади в Україні, народні депутати, представники політичних партій, громадських організацій. Мета заходу - консолідація зусиль політичних партій, громадянського суспільства та міжнародних партнерів для зміцнення демократичних інститутів України як в умовах війни, так і після її завершення.