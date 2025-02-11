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Важно не допустить сворачивания демократических преобразований, - Кличко

Вторник 11 февраля 2025 16:23
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Важно не допустить сворачивания демократических преобразований, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Политическая система Украины должна вернуться к демократическим стандартам, за которые продолжают бороться украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время выступления на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления".

"Российское вторжение стало самым большим вызовом для сохранения государственности Украины. Но важно, чтобы после войны политическая система страны соответствовала демократическим стандартам, за которые продолжают бороться украинцы", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил важную роль местного самоуправления и реформы децентрализации власти.

"Эта реформа была одной из самых успешных в стране, но сегодня, к сожалению, видим тревожные процессы, направленные на централизацию власти. Мы не должны допустить сворачивания демократических преобразований. Громады нельзя лишать права избирать власть на местах, влиять на решения", - подчеркнул Кличко.

В форуме приняли участие послы ЕС и Канады в Украине, народные депутаты, представители политических партий, общественных организаций. Цель мероприятия - консолидация усилий политических партий, гражданского общества и международных партнеров для укрепления демократических институтов Украины как в условиях войны, так и после ее завершения.

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Виталий Кличко Киев
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