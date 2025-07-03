Важливий пункт пропуску з Румунією майже тиждень працюватиме з обмеженнями: подробиці

Обмеження на пунктах пропуску

Раніше ми писали про те, що на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" з 19 по 25 червня 2025 року буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

За даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Також повідомлялось, що у четвер, 26 червня, через технічні несправності в базі даних тимчасово припинено рух на пункті пропуску "Угринів", який розташований у Львівській області.

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