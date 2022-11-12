Важлива віха в історії людства: населення Землі перевищить 8 мільярдів

У статті згадуються сотні мільйонів людей, які страждають від голоду, та рекордна кількість біженців.

"Якщо ми не подолаємо зяючу прірву між заможними та незаможними, ми створимо світ з населенням 8 мільярдів людей, наповнений напруженістю та недовірою, кризою та конфліктами", - заявив він.

Він зазначив, що лише жменька мільярдерів володіє таким самим багатством, як найбідніша половина світу, тоді як один відсоток найбагатших людей отримує п'яту частину світового доходу. Громадяни найбагатших країн можуть розраховувати прожити на 30 років довше, ніж мешканці найбідніших.

Говорячи про кліматичну кризу, що прискорюється, і нерівномірне відновлення після COVID, Гутерріш зауважив, що "у міру того, як в останні десятиліття світ ставав багатшим і здоровішим, ця нерівність також зростала".

"Ми рухаємося прямо до кліматичної катастрофи, а викиди та температура продовжують зростати. Повені, урагани та посухи спустошують країни", - сказав він.

Тим часом війна в Україні продовжує підживлювати продовольчу, енергетичну і фінансову кризи, що продовжуються, сильніше за все вдаряючи по економіках, що розвиваються, оскільки Глобальний Південь стикається з величезними боргами, зростанням бідності і голоду, а також зростаючими наслідками кліматичної кризи, заявив Гутерріш.

Він вважає Чорноморську зернову ініціативу, що реалізується за посередництва ООН, важливим способом пом'якшення глобальної продовольчої кризи, полегшення голоду та порятунку життів, "полегшення голоду та порятунку життів".

За даними ООН, 15 листопада 2022 року населення світу досягне 8 мільярдів людей. У той час як глобальному населенню знадобилося 12 років, щоб вирости з 7 до 8 мільярдів, знадобиться приблизно 15 років - до 2037 року - щоб воно досягло 9 мільярдів, що є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.