UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важлива віха: британська розвідка оцінила ще один крок України до енергонезалежності

Фото: Україна переходить на ядерне паливо західного виробництва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна переходить на ядерне паливо західного виробництва Це ще один крок до енергетичної незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 10 вересня 2023 року "Енергоатом", оператор українських АЕС, оголосив, що успішно завантажив реактор на своїй Рівненській атомній електростанції (АЕС) ядерним паливом західного виробництва.

За даними британської розвідки, на всіх українських АЕС встановлено реактори радянського типу і до лютого 2022 року країна залежала від російського ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила плани диверсифікації своїх поставок.

"Оскільки атомна енергетика забезпечує приблизно половину української електроенергії, успіх "Енергоатому" у закупівлі та завантаженні західного палива є важливою віхою у довгостроковому відділенні України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився", - зазначають у Міноборони Британії.

Рівненська АЕС

Нагадаємо, на реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива, вироблену компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участю фахівців українського НАЕК "Енергоатом". Раніше реактори цього типу працювали лише на ядерному паливі російського виробництва.

З 2024 року ядерним паливом компанії Westinghouse мають бути забезпечені усі ядерні реактори в Україні.

Зазначимо, наприкінці лютого 2022 року Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E).

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСЭнергоатом