Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова

Про збиття Ту-22М3

Інтерв'ю з головним розвідником країни почалося з питання про російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який вдалося збити 19 квітня. На питання, скільки часу готували цю операцію він сказав, що тиждень була сама "засідка" - очікування виходу літака на потрібний рубіж.

"Довго чекали, готувалися, зрештою змогли...Я не хотів би, чесно кажучи, розкривати це все. Можу єдине сказати - літак був вражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. Це той же, як-то кажуть, прийом і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50", - розповів Буданов.

За його словами, РФ ще має в арсеналі такі літаки, але це збиття означатиме, що Одесі буде трошки легше зараз, тому що Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, які чи не найбільше принесли саме руйнувань по місту.

"Тепер, цілком очевидно, вони будуть шукати нові рубежі, а в напрямку Одеси, в принципі, інших рубежів нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", - каже Буданов.

Про песимістичні прогнози щодо України

Керівник ГУР МО стверджує, що "ніяк не реагує" на песимістичні настрої деяких представників на Заході, які говорять про те, що "Україна може програти у війні вже цього року".

"Послухайте, якщо ми з вами говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути - так в будь-якому випадку є, скажімо так, позитивні для однієї зі сторін і негативні для другої зі сторін сценарії. Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано - ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще - а підстави вважати, що так буде, все ще є", - вважає Буданов.

Про "успіхи" росіян та ракетні атаки

Водночас керівник ГУР визнає, що у російських військ був реальний успіх на Авдіївці. "Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше - ну, поки зарано про це говорити", - заявив Буданов.

На питання щодо останніх атак по енергетиці українській енергетиці він протиставив позитивні практичні удари по об'єктах РФ. Але зауважує, що самими ударами питання війни не вирішити.

"Питання війни вирішують не удари - а, як і в стародавні часи, поки людина з прапором не зайде на територію - нічого не зміниться. Хоч ти мільйон дронів туди відправ, хоч сто тисяч артилерійських снарядів туди поклади - допоки людина не зайде, нічого не буде", - каже Буданов.

Щодо кількості ракет у Росії, він сказав, що ворог провів накопичення. Особливо морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння, але поки що він активно не застосовується.

"А ракети авіаційного компонента - ну, вони знову дуже серйозно вичерпали свої запаси. Навіть останній удар? Знову ж таки сьогоднішній день беремо - всього-на-всього два стратегічних бомбардувальники завдавали удари. Це не від того, що у них немає цілей, а через те, що вони трошки економлять. Так, вони можуть нанести ще кілька серйозних ударів, але не безкінечно", - розповів Буданов.

За його словами, обхід санкцій зокрема дозволяє виготовляти країні-агресору таке озброєння. Що стосується допомоги від Китаю, то розвідка, як і раніше не бачить фактів передачі готової зброї від Пекіну для Москви.

Про важкий період для України

Як пише ВВС, керівник ГУР не жалкує про те, що колись стверджував, що активні бойові дії закінчаться до кінця 2022 року, а той факт, що вони не збулися, пояснює зміною обставин: "Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше - вибачте, це вносить свої корективи".

Наразі, за оцінками ГУР, Україну чекає досить важка ситуація найближчим часом.

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - вважає Буданов.

Він уточнює, що "мова йде про все": як і про фронт, так і про внутрішньо-політичну ситуацію.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - очікує Буданов.

"Росія воює мобілізованими"

Стосовно оснащення, то керівник ГУР визнає - у ворога оснащення піхотинця точно стало краще.

"Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", - каже Буданов.

Щодо якості особового складу, за його словами, ті, хто брали участь в першій хвилі повномасштабного вторгнення 2022-го року - це справжні професіонали були, контрактники з нормальним досвідом бойовим і так далі.

"Але за цей час їх вже майже не лишилось. Росія воює мобілізованими", - сказав Буданов.

Про завершення війни

Як і раніше Буданов стверджує, що завершити цю війну можна поверненням на кордони 1991 року.

"Вона (війна - ред.) завершиться. Вона завершиться на цьому (виходом на кордони 1991 року - ред.). Те, що у нас буде певний проміжок часу - можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього ? Буде. Але фактично війна завершиться", - вважає керівник ГУР.

За його словами, війна може завершитися навіть за цього ж військово-політичного керівництва в Росії.

"Те, що будуть спроби щось зробити знову - так будуть. Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому", - додав Буданов.

Про наступ на Київ

За словами глави ГУР, загрози повторного наступу на Київ, як і раніше, немає.

Він сказав, що такий сценарій був і залишається "безпідставним", і загрози "станом на зараз - абсолютно немає".

Про "Майдан-3" і зв'язок з обміном полоненими

Говорячи про російську інформаційну операцію "Майдан-3", Буданов каже, що вона досі актуальна, триває і, на жаль, просувається. За його словами, однією з причин чому останнім часом уповільнився процес обміну полоненими, є саме ця операція росіян і "все інше".

"Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги. І буде використовувати далі. Разом з тим (обмін полоненими - ред.) уповільнився, але не зупинився. І ми все одно різними шляхами пробиваємо і намагаємося. І здобуваємо результати. І в цьому питанні так само. Але це важко, і Росія буде використовувати цей фактор впливу на наш соціум", - каже Буданов.

Про замахи та отруєння дружини

На питання, скільки загалом було скоєно замахів на керівника ГУР, він відповідає, що можна залишитися "на тому ж показнику" (біля 10 замахів).

"Давайте залишимось на тому ж (показнику). Там вони зараз планують дещо, але, як і минулі рази, все в них не вийде...Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота", - каже Буданов.

Що стосується історії з отруєнням дружини, він обіцяє, що "відповідь буде", натякаючи, що "затриманням" це не обмежиться.

"Які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде", - заявив Буданов та додав, що розслідування прогресує.

Щодо стану самої дружини, він називає його "більш-менш нормальним". Її стабілізували, вивели більшу частину токсинів.

При цьому Буданов відкидає думку, що насправді ціллю могла бути не вона, а він.

"Що помилилися? Знаєте, я навіть не знаю випадків таких, коли так було. Ні, їхня логіка зрозуміла - дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили. Але, як бачите, з нами Бог і нічого не буде", - зазначив керівник ГУР.

Про Telegram

Очільник ГУР вкотре наголошує, що Telegram є величезною проблемою для України, але блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово. На його думку, розв'язання проблеми могла б стати реєстрація Telegram-каналів, "щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув".

"Нема питання впливу чи тиску - питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", - каже Буданов.

На уточнення, чи це стосується анонімних каналів, він заявив, що, на його думку, вони всі анонімні.

На запитання про те, чи сам він користується цим додатком, Буданов зазначив, що "продивляється його час від часу, коли відбуваються ті чи інші події", щоб зрозуміти, як їх сприймає російський соціум, щоб дивитись на результати тих чи інших операцій розвідки, або резонансних подій, які можуть мати якийсь вплив.

Разом з тим зазначив керівник розвідки, це виняток для нього як для керівника відомства, а загалом розвідникам мати Telegram або інші соцмережі абсолютно заборонено.

Новий "прогноз"

На прохання сказати чого очікувати українцям цього року, Буданов заявив, що найближчий період "буде важкий". Але дав зрозуміти - важкий і катастрофічний - це різні речі.

"Ми вже кілька разів проходили важкі періоди, і цей пройдемо, повірте мені. Нічого екстраординарного не буде. Всі їхні плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь. Так, є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо", - зазначив Буданов та додав, що "Україна не програє і Україна не буде зруйнована".