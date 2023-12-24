Вайлдер несподівано програв Паркеру, Джошуа впевнено розбив Валліна: відео боїв в Ер-Ріяді

Бій Паркера та Вайлдера тривав усі 12 раундів. Перші з них обидва боксери витратили на розвідки. Та навіть в цей час новозеландський боксер частіше брав ініціативу на себе та загалом діяв упевненіше.

Гарячіше стало у 8-му раунді. Тоді Паркер обмінявся потужними ударами з Вайлдером, але був точнішим. Він упевнено вирвався вперед за суддівськими записками, тож американця міг врятувати хіба нокаут. Та здолати оборону Паркера Вайлдер так і не зумів.

Судді були одностайними – 118:111, 118:110, 120:108 на користь новозеландця. Тепер під питанням опинилося проведення бою Вайлдера проти британця Джошуа. Раніше вони попередньо узгодили поєдинок на 9 березня за умови перемог в Ер-Ріяді.

Натомість британець із "домашнім завданням" впорався. Він достроково здолав шведського важковаговика Валліна, продемонструвавши домінування впродовж усього бою.

Джошуа захопив ініціативу фактично після першого гонга. Британський боксер виглядав переконливіше в кожному з раундів. Розв'язка настала в 5-му, коли Валлін пропустив цілу серію ударів. У перерві виявилося, що скандинав не зможе продовжити бій, тож рефері віддав перемогу технічним нокаутом Джошуа.

Британець здобув третю перемогу поспіль після двох поразок від Олександра Усика в 2021-2022 рр. Тоді український боксер відібрав у Джошуа чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO в хевівейті. Подальші кар'єрні плани наразі невідомі.