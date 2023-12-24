UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вайлдер несподівано програв Паркеру, Джошуа впевнено розбив Валліна: відео боїв в Ер-Ріяді

Фото: Джозеф Паркер заслужено переміг Деонтея Вайлдера (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорців

Новозеландець Джозеф Паркер і британець Ентоні Джошуа здобули перемоги під час великого вечора боксу "Судний день" у столиці Саудівської Аравії, здолавши американця Деонтея Вайлдера та шведа Отто Валліна відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Бій Паркера та Вайлдера тривав усі 12 раундів. Перші з них обидва боксери витратили на розвідки. Та навіть в цей час новозеландський боксер частіше брав ініціативу на себе та загалом діяв упевненіше.

Гарячіше стало у 8-му раунді. Тоді Паркер обмінявся потужними ударами з Вайлдером, але був точнішим. Він упевнено вирвався вперед за суддівськими записками, тож американця міг врятувати хіба нокаут. Та здолати оборону Паркера Вайлдер так і не зумів.

Судді були одностайними – 118:111, 118:110, 120:108 на користь новозеландця. Тепер під питанням опинилося проведення бою Вайлдера проти британця Джошуа. Раніше вони попередньо узгодили поєдинок на 9 березня за умови перемог в Ер-Ріяді.

 

 

Натомість британець із "домашнім завданням" впорався. Він достроково здолав шведського важковаговика Валліна, продемонструвавши домінування впродовж усього бою.

Джошуа захопив ініціативу фактично після першого гонга. Британський боксер виглядав переконливіше в кожному з раундів. Розв'язка настала в 5-му, коли Валлін пропустив цілу серію ударів. У  перерві виявилося, що скандинав не зможе продовжити бій, тож рефері віддав перемогу технічним нокаутом Джошуа.

Британець здобув третю перемогу поспіль після двох поразок від Олександра Усика в 2021-2022 рр. Тоді український боксер відібрав у Джошуа чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO в хевівейті. Подальші кар'єрні плани наразі невідомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні ДжошуаБоксДеонтей Уайлдер