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Вавриш: вовлечение горожан в девелопмент позволит создать полезные для города объекты

Новости » Инфраструктура     05.11.2019 - 18:15
Вавриш: вовлечение горожан в девелопмент позволит создать полезные для города объекты
Фото: Андрей Вавриш (из открытых источников)

Вавриш уверен, что девелопмент уже не может быть замкнутым процессом одной компании

Горожан необходимо вовлекать в процесс развития территории наравне с девелопером и архитектором, что позволит создать устойчивые и полезные для города объекты. Такое мнение высказал девелопер Андрей Вавриш, передает РБК-Украина.

По словам Вавриша, мир становится более диджитализированным и открытым, и сегодня девелопмент уже не может быть замкнутым процессом одной компании – это экосистема партнерств с большим количеством участников.

Люди, которые пользуются территорией до реализации нового проекта, и те, которые будут это делать в будущем – активные участники этой экосистемы, и на основании этого должны строится взаимоотношения между ними, девелопером и муниципалитетом, подчеркнул Вавриш.

"Перед началом проектирования объекта следует изучить, как дом или жилой комплекс повлияет на улицу, район, город, будет ли людям комфортно в нем жить и взаимодействовать с ним через год или десять лет", – объясняет девелопер.

Он отметил, что такой подход предполагает пространственные исследования – изучение преимуществ, недостатков, потенциала территории, существующих функций и возможностей их коррекции в связи с запросами жителей.

Еще один важный этап – консультации с профессиональным сообществом и общественностью. Все это позволит создать устойчивый объект, выгодный в равной степени девелоперу, городу и жителям, уверен Вавриш.

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Новости Украины строительствозастройщикархитектураАндрей Вавриш
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