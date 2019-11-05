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Вавриш: залучення городян до девелопменту дозволить створити корисні для міста об'єкти

Новини » Інфраструктура     05.11.2019 - 18:15
Вавриш: залучення городян до девелопменту дозволить створити корисні для міста об'єкти
Фото: Андрій Вавриш (з відкритих джерел)

Вавриш впевнений, що девелопмент вже не може бути замкнутим процесом однієї компанії

Городян необхідно залучати в процес розвитку території нарівні з девелопером і архітектором, що дозволить створити стійкі і корисні для міста об'єкти. Таку думку висловив девелопер Андрій Вавриш, передає РБК-Україна.

За словами Вавриша, світ стає більш діджиталізованим і відкритим, і сьогодні девелопмент вже не може бути замкнутим процесом одній компанії – це екосистема партнерств з великою кількістю учасників.

Люди, які користуються територією до реалізації нового проекту, і ті, які будуть це робити у майбутньому – активні учасники цієї екосистеми, та на підставі цього повинні будуватися взаємовідносини між ними, девелопером та муніципалітетом, підкреслив Вавриш.

"Перед початком проектування об'єкта слід вивчити, як будинок або житловий комплекс вплине на вулицю, район, місто, чи буде комфортно в ньому жити і взаємодіяти з ним через рік чи десять років", – пояснює девелопер.

Він зазначив, що такий підхід передбачає просторові дослідження – вивчення переваг, недоліків, потенціалу території, існуючих функцій та можливостей їх корекції у зв'язку із запитами жителів.

Ще один важливий етап – консультації з професійною спільнотою і громадськістю. Все це дозволить створити стійкий об'єкт, вигідний в рівній мірі девелоперу, місту та жителям, впевнений Вавриш.

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Новини України строительствозастройщикархитектураАндрій Вавриш
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