В Ватикане за финансовые преступления судят десятерых человек, в том числе кардинала

В Ватикане начался суд над бывшим итальянским кардиналом Анджело Беччиу. Его и еще девятерых человек обвиняют в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Беччиу, а также два высокопоставленных должностных лица в Управлении финансовой разведки Ватикана предстанут перед судом 27 июля по поводу многомиллионного скандала, связанного с покупкой Ватиканом здания в одном из районов Лондона.

Суд неизбежно вызовет интерес СМИ к крошечному городу-государству, окруженному Римом, и, похоже, подчеркнет решимость Папы Франциска вылечить финансы Ватикана, даже если он предполагает публичные слушания.

73-летний Беччиу, которого в прошлом году папа уволил со своего поста за предполагаемую коррупцию, и который всегда подтверждал свою невиновность в течение двухлетнего расследования, становится самым высокопоставленным чиновником Ватикана, обвиняемым в финансовых преступлениях.

Папа лично дал необходимое разрешение на предъявление обвинения Беччиу на прошлой неделе. Обвинения против Беччиу включают растрату и злоупотребление служебным положением.

Двум итальянским брокерам, Джанлуиджи Торци и Раффаэле Минчоне, были предъявлены обвинения в растрате, мошенничестве и отмывании денег. Торци, в отношении которого итальянские судьи выдали ордер на арест в апреле, также был обвинен в вымогательстве.

Расследование покупки здания стало достоянием гласности 1 октября 2019 года, когда полиция Ватикана провела обыск в офисах Государственного секретариата, административного центра католической церкви, и Управления финансовой информации Ватикана.

В 2014 году Государственный секретариат инвестировал более 200 миллионов евро, большая часть из которых была за счет пожертвований верующих, в фонд, управляемый Mincione, для покупки 45% коммерческого и жилого здания на Слоан-авеню, 60 в лондонском районе Южный Кенсингтон.

В общей сложности Государственный секретариат вложил в эти инвестиции более 350 миллионов евро, согласно СМИ Ватикана, и понес, как сказал в прошлом году бывший казначей Ватикана кардинал Джордж Пелл, "огромные потери".

Основные обвинения против Беччиу у связаны с предполагаемой передачей денег и контрактов компаниям или благотворительным организациям, контролируемым его братьями, на их родном острове Сардиния.