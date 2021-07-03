У Ватикані за фінансові злочини судять десятьох осіб, у тому числі кардинала

У Ватикані почався суд над колишнім італійським кардиналом Анджело Беччіу. Його і ще дев'ятьох осіб звинувачують у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання і зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Беччіу, а також два високопосадовці в управлінні фінансової розвідки Ватикану постануть перед судом 27 липня з приводу багатомільйонного скандалу, пов'язаного з купівлею Ватиканом будівлі в одному з районів Лондона.

Суд неминуче викличе інтерес ЗМІ до крихітного міста-держави, оточеній Римом, і, схоже, підкреслить рішучість Папи Франциска вилікувати Фінанси Ватикану, навіть якщо він передбачає публічні слухання.

73-річний Беччіу, якого в минулому році папа звільнив зі своєї посади за передбачувану корупцію, і який завжди підтверджував свою невинність протягом дворічного розслідування, стає самим високопоставленим чиновником Ватикану, обвинуваченим у фінансових злочинах.

Папа особисто дав необхідний дозвіл на пред'явлення звинувачення Беччіу минулого тижня. Звинувачення проти Беччіу включають розтрату і зловживання службовим становищем.

Двом італійським брокерам, Джанлуїджі торці і Раффаеле Мінчоне, були пред'явлені звинувачення в розтраті, шахрайстві і відмиванні грошей. Торці, щодо якого італійські судді видали ордер на арешт у квітні, також був звинувачений у вимаганні.

Розслідування купівлі будівлі стало надбанням гласності 1 жовтня 2019 року, коли поліція Ватикану провела обшук в офісах Державного секретаріату, адміністративного центру католицької церкви, і управління фінансової інформації Ватикану.

У 2014 році Державний секретаріат інвестував понад 200 мільйонів євро, більша частина з яких була за рахунок пожертвувань віруючих, у фонд, керований Mincione, для покупки 45% комерційного та житлового будинку на Слоан-авеню, 60 в лондонському районі Південний Кенсінгтон.

В цілому Державний секретаріат вклав в ці інвестиції понад 350 мільйонів євро, згідно ЗМІ Ватикану, і зазнав, як сказав минулого року колишній скарбник Ватикану кардинал Джордж Пелл, "величезні втрати".

Основні звинувачення проти Беччіу у пов'язані з передбачуваною передачею грошей і контрактів компаніям або благодійним організаціям, контрольованим його братами, на їхньому рідному острові Сардинія.