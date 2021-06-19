Ватикан сделал первый шаг к канонизации отца-основателя ЕС

Папа Римский Франциск признал "героическую добродетель" французского политика Робера Шумана, которого считают отцом-основателем ЕС. Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.

Как отмечает DW, получение статуса блаженного является первым шагом на пути к канонизации. В 1990 году прихожане родной для Шумана епархии французского города Мец направили ряд документов с соответствующим требованием в ватиканскую комиссию по канонизации.

Шуман родился в 1886 году в Люксембурге и имел подданство Германской империи. После того, как в 1918 году область Лотарингия отошла Франции, Шуман принял французское гражданство.

В 1940 году Шуман был арестован германской оккупационной администрацией за сопротивление политике нацистских властей. Политик был заключен в тюрьму, бежал из нее и стал участником движения Сопротивления.

В 1946 и 1947 годах Шуман занимал пост министра финансов Франции. С ноября 1947 по июль 1948 года, а также с августа по сентябрь 1948 года он возглавлял правительство страны. С 1948 по 1952 год Шуман занимал должность главы МИД Франции, с 1955 по 1956 - министра юстиции, с 1958 по 1960 - председателя консультативной ассамблеи Европейского совета. Шуман скончался в 1963 году.

Считается, что речь Шумана, произнесенная им 9 мая 1950 года и содержавшая проект создания Европейского объединения угля и стали, положила начало созданию Европейского Союза.