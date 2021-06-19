Ватикан зробив перший крок до канонізації батька-засновника ЄС

Папа Римський Франциск визнав "героїчну чесноту" французького політика Робера Шумана, якого вважають батьком-засновником ЄС. Це передумова для отримання в католицькій церкві статусу блаженного.

Як зазначає DW, отримання статусу блаженного є першим кроком на шляху до канонізації. У 1990 році парафіяни рідної для Шумана єпархії французького міста Мец направили ряд документів з відповідною вимогою до Ватиканської комісії з канонізації.

Шуман народився в 1886 році в Люксембурзі і мав підданство Німецької імперії. Після того, як в 1918 році область Лотарингія відійшла Франції, Шуман прийняв французьке громадянство.

У 1940 році Шуман був заарештований німецькою окупаційною адміністрацією за опір політиці нацистської влади. Політик був поміщений у в'язницю, втік з неї і став учасником Руху Опору.

У 1946 і 1947 роках Шуман займав пост міністра фінансів Франції. З листопада 1947 по липень 1948 року, а також з серпня по вересень 1948 року він очолював уряд країни. З 1948 по 1952 рік Шуман обіймав посаду голови МЗС Франції, з 1955 по 1956 - міністра юстиції, з 1958 по 1960 - голови Консультативної асамблеї Європейської Ради. Шуман помер у 1963 році.

Вважається, що промова Шумана, виголошена ним 9 травня 1950 року і містила проект створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, поклала початок створенню Європейського Союзу.