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Ватикан не считает ситуацию на Донбассе "гражданским столкновением"

Ватикан, Суббота 05 декабря 2020 12:36
Ватикан не считает ситуацию на Донбассе "гражданским столкновением"
Фото: Пол Ричард Галлахер (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира

Святой престол не принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением.

Об этом заявил секретарь по отношениям с государствами Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер в интервью ТАСС.

По его словам, Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира.

"Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением", - сказал Галлахер.

В то же время, глава МИД Ватикана напомнил, что по инициативе Папы Римского Франциска они помогали населению восточной Украины в рамках гуманитарной программы "Папа для Украины".

"Этот интерес и участие со стороны Святого престола призваны, в том числе, воодушевлять и вдохновлять разные стороны, принимающие участие в мирном процессе, чтобы предпринимались все усилия для скорейшего возвращения к столь желаемому миру", - добавил Галлахер.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

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