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Ватикан не вважає ситуацію на Донбасі "громадянським зіткненням"

Ватикан, Субота 05 грудня 2020 12:36
Ватикан не вважає ситуацію на Донбасі "громадянським зіткненням"
Фото: Пол Річард Галлахер (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Ватикан цінує будь-які спроби, спрямовані на встановлення миру

Святий престол не приймає інтерпретації зацікавлених сторін, як і не вважає правильним називати конфлікт на Сході України громадянським зіткненням.

Про це заявив секретар з відносин з державами Святого престолу архиєпископ Пол Річард Галлахер в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, Ватикан цінує будь-які спроби, спрямовані на встановлення миру.

"Що стосується ситуації на Україні, то Святий престол підтримує реалізацію досягнутих угод і діяльність всіх задіяних у цьому сторін. Святий престол утримується від публічних звинувачень залучених в конфлікт сторін. Але це не означає, що він приймає інтерпретації зацікавлених сторін, як і не вважає правильним називати конфлікт на Сході України громадянським зіткненням", - сказав Галлахер.

Водночас глава МЗС Ватикану нагадав, що за ініціативою Папи Римського Франциска вони допомагали населенню східної України в рамках гуманітарної програми "Папа для України".

"Цей інтерес і участь з боку Святого престолу покликані, в тому числі надихати і спонукати різні сторони, які беруть участь у мирному процесі, щоб робилися всі зусилля для якнайшвидшого повернення до такого бажаного миру", - додав Галлахер.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія не хоче прогресу в переговорах з Донбасу.

Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці два рази порушили режим припинення вогню. В результаті пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

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