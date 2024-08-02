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До Вашингтону прилетіли звільнені в рамках обміну з РФ американці (відео)

П'ятниця 02 серпня 2024 07:20
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До Вашингтону прилетіли звільнені в рамках обміну з РФ американці (відео) Фото: Джо Байден та Камала Гарріс зустрічають звільнених з російської в'язниці американців (скрін з відео twitter.com/POTUS)
Автор: Володимир Костирін

На авіабазі Ендрюс біля Вашингтона сів літак зі звільненими у Росії громадянами США в рамках великого обміну. На борту були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, та колишній морський піхотинець Пол Вілан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансліцію Білого дома та Twitter президента США Джо Байдена.

Американський президент зустрів їх на летовищі. Крім того, звільнених з російських колоній співгромадян зустріла також віцепрезидентка Камала Гарріс.

На оприлюднених ЗМІ кадрах можна побачити, як Гершковича, Вілана та Курмашову обіймають їх близькі, рідні, та топ-посадовці.

Обмін в'язнями між РФ та Заходом

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США та Німеччиною з іншого. Загалом країни обміняли 24 ув'язнених.

Раніше видання The Insider оприлюднило детальний список імен, які віддала та отримала РФ в рамках масштабного обміну з Заходом.

Детальніше про цей обмін, який назвали найбільшим з часів "холодної війни", та про те, чи наблизив він якось закінчення війни РФ проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми повідомляли, що в мережу вже з'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини.

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