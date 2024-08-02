ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Вашингтон прилетели особожденные в рамках обмена с РФ американцы (видео)

Пятница 02 августа 2024 07:20
UA EN RU
В Вашингтон прилетели особожденные в рамках обмена с РФ американцы (видео) Фото: Джо Байден и Камала Гаррис встречают освобожденных из российской тюрьмы американцев (скрин с видео twitter.com/POTUS)
Автор: Владимир Костырин

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена. На борту находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, и бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслицию Белого дома и Twitter президента США Джо Байдена.

Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные и топ-чиновники.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны и США и Германией с другой. В общей сложности страны обменяли 24 заключенных.

Ранее издание The Insider обнародовало подробный список имен, которые отдала и получила РФ в рамках масштабного обмена с Западом.

Подробнее об этом обмене, который назвали крупнейшим со времен "холодной войны", и о том, приблизил ли он как-то окончание войны РФ против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что в сети уже появилось видео обмена заключенными между Россией и Западом в аэропорту Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Камала Харрис Обмен пленными
NEWS
Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
Две РСЗО и 1100 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке