В Вашингтон прилетели особожденные в рамках обмена с РФ американцы (видео)

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена. На борту находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, и бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслицию Белого дома и Twitter президента США Джо Байдена.

Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

Join @VP and me as greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные и топ-чиновники.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией с одной стороны и США и Германией с другой. В общей сложности страны обменяли 24 заключенных.

Ранее издание The Insider обнародовало подробный список имен, которые отдала и получила РФ в рамках масштабного обмена с Западом.

Подробнее об этом обмене, который назвали крупнейшим со времен "холодной войны", и о том, приблизил ли он как-то окончание войны РФ против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы сообщали, что в сети уже появилось видео обмена заключенными между Россией и Западом в аэропорту Турции.