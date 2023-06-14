У Вашингтоні заблокували продаж HIMARS для Угорщини

Голова Комітету Сенату з міжнародних відносин республіканець Джеймс Ріш заблокував продаж США зброї Угорщини на суму 735 млн доларів як покарання за відмову країни затвердити членство Швеції в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як зазначає видання, це рідкісний крок, спрямований на те, щоб змусити Будапешт дати зелене світло розширенню альянсу напередодні липневого саміту у Вільнюсі.

У заяві для The Washington Post Ріш сказав, що Угорщина має допустити Швецію в НАТО, якщо вона хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, а також понад 100 ракет і блоків разом з відповідними запчастинами та підтримкою.

Рішення призупинити продаж нової зброї Будапешту демонструє зростаючу ворожість до Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко затримує продаж зброї країнам у будь-якій частині світу.

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість угорському уряду у зв'язку з його відмовою просувати голосування за вступ Швеції до НАТО... Я вирішив, що продаж нової військової техніки США до Угорщини буде припинено", - сказав він.

Усі великі продажі зброї вимагають, щоб голова та високопоставлені члени комітетів Сенату та Палати представників із закордонних справ давали дозвіл та схвалення до того, як Державний департамент публічно повідомить про продаж. Заперечення Ріша не дозволяє Держдепу просувати процес продажу.

Позиція Угорщини щодо вступу Швеції до НАТО

Заява Ріша відбулася після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Білий дім, намагаючись скоординувати стратегії для саміту НАТО цього літа в Литві, де президент Байден і Столтенберг сподіваються оголосити про прогрес у заявці Швеції на вступ до військового альянсу.

Рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО багато хто розцінив як удар по президенту Росії Володимиру Путіну, який виправдав своє вторгнення в Україну загрозою альянсу для його країни.

Офіційні особи США кажуть, що Путін не очікував, що Захід згуртовано підтримуватиме Україну, але вони побоюються, що рішення Угорщини та Туреччини відкласти ратифікацію заявки Швеції, яка вимагає підтримки всіх існуючих членів альянсу, загрожує ризиками.

Відносини США та Угорщини

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над тіснішою співпрацею з нашим союзником. Однак у нас є серйозні побоювання з приводу стратегічних рішень, які приймає Угорщина, і ці побоювання широко поділяються".

Відносини між Сполученими Штатами та Угорщиною в останні місяці стають все більш напруженими, оскільки Будапешт затримує та ускладнює реакцію Заходу на війну Росії проти України.

Будучи членом як НАТО, так і Європейського Союзу, що складається з 27 членів, Угорщина має величезний міжнародний вплив, оскільки має право вето. Прем'єр-міністр Віктор Орбан заблокував європейське фінансування оборони України, заблокував пакети санкцій та поглибив енергетичні зв'язки з Росією, що призвело до звинувачень у тому, що Будапешт працює як троянський кінь Путіна.

Блокування Угорщиною, що триває, заявки Швеції на членство в НАТО викликало роздратування у союзників. Виступаючи в Катарі минулого місяця, Орбан сказав, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж буде схвалено заявку Стокгольма на членство.

Вашингтон також висловив тривогу з приводу готовності Будапешта розширювати та поглиблювати зв'язки з Москвою, зайнявши жорсткішу позицію у квітні, коли міністерство фінансів США ввело санкції проти посадових осіб угорського Міжнародного інвестиційного банку, що є незвичайним кроком проти організації, пов'язаної з союзником.

Посол США Прессман висловив роздратування з приводу того, що угорський уряд "відхилив побоювання уряду Сполучених Штатів" щодо банку, який, за словами Вашингтона, використовувався як база для російського шпигунства.

Виступи Ріша проти уряду Орбана різко контрастують із тією підтримкою, яку отримав ультраправий прем'єр-міністр від деяких американських консерваторів, зокрема від тих, хто приймав його на торішній Консервативній конференції політичних дій. На заході Орбан отримав гучні оплески, назвавши лібералів спільним ворогом. "Вони ненавидять мене і обмовляють мене і мою країну, як вони ненавидять і обмовляють вас за Америку, за яку ви виступаєте", - сказав він.

Угорщина публічно не оголошувала про свій запит на покупку HIMARS, але угорська газета Szabad Europa повідомила у січні, що Будапешт обмірковує покупку з посиланням на представників міністерства оборони. Ракетні системи, які підвищили спроможність України стримати наступ Росії, вже є або замовлені для багатьох країн на східному фланзі НАТО. Польща прийняла першу партію M142 HIMARS минулого місяця та має намір закупити ще близько 500 одиниць.