У Вашингтоні за ініціативи Ложкіна стартував Kyiv Jewish Forum, головна тема - війна

"Минув рік від початку наймасовішого конфлікту, який бачила Європа за багато десятиліть. Торік у лютому майже ніхто не вірив, що Україна зможе вистояти перед жорстоким штурмом держави-агресора, чия військова сила та доблесть, як нам казали, значно перевершували Україну", - сказав він.

На той час, зауважив Ложкін, Україна могла покладатися лише на три ключові чинники: рішучість українців захищати свою країну, стійкість і мужність військово-політичного керівництва на чолі з президентом Володимиром Зеленським і підтримку багатьох друзів.

Рік цієї війни, на його думку, по праву слід назвати роком об’єднання, адже виклики об’єднали всіх громадян України, зокрема, етнічних українців, росіян, поляків, татар, греків та євреїв, в єдину політичну націю.

"Ця жахлива війна також об’єднала всіх наших друзів по всьому світу. Ми безмежно вдячні всім нашим партнерам за єдність у допомозі Україні", - додав Ложкін.

Окремо він підкреслив масштаб лідерства США в організації та керівництві цією підтримкою, а також допомогу з боку світової єврейської громади.

На його переконання, від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу. Перемога України означатиме перемогу міжнародного порядку, який ґрунтується на демократії, правах людини та верховенстві права.

Зусилля коаліції на підтримку України, упевнений Ложкін, мають забезпечити покарання Росії за акт агресії, а також за численні воєнні злочини та злочини проти людства.

"Це єдиний результат, який стримає інші авторитарні режими від ведення агресивних воєн у майбутньому", - сказав ініціатор KJF.