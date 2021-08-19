В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса выявили подозрительный грузовик, проводится эвакуация
Фото: В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса выявили подозрительный грузовик (facebook.com/NYPD)
В четверг, 19 августа, в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Сейчас проводится эвакуация людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в грузовике возле библиотеки Конгресса.
Представители правоохранительных органов сообщили, что на месте происшествия работают следователи, которые пытаются определить, было ли устройство действующей взрывчаткой.