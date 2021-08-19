ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу виявили підозрілу вантажівку, проводиться евакуація

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 19 серпня 2021 17:30
У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу виявили підозрілу вантажівку, проводиться евакуація Фото: у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу виявили підозрілу вантажівку (facebook.com/NYPD)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 19 серпня, у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Зараз проводиться евакуація людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У поліцію надійшло повідомлення про можливий вибуховий пристрій у вантажівці біля бібліотеки Конгресу.

Представники правоохоронних органів повідомили, що на місці події працюють слідчі, які намагаються визначити, чи був пристрій діючою вибухівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вашингтон Капітолій
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну