У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу виявили підозрілу вантажівку, проводиться евакуація
Фото: у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу виявили підозрілу вантажівку (facebook.com/NYPD)
У четвер, 19 серпня, у Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі виявили підозрілу вантажівку. Зараз проводиться евакуація людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У поліцію надійшло повідомлення про можливий вибуховий пристрій у вантажівці біля бібліотеки Конгресу.
Представники правоохоронних органів повідомили, що на місці події працюють слідчі, які намагаються визначити, чи був пристрій діючою вибухівкою.