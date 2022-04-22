Ситуация непредсказуема. Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию в войне России против Украины непредсказуемой. Глава британского правительства не исключил, что война может продлиться до конца 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как отмечает издание, выступая перед журналистами в столице Индии Нью-Дели Джонсон заявил, что есть "реальная возможность", что война России в Украине может продолжаться до конца следующего года. Британский премьер назвал сложившуюся ситуацию непредсказуемой.
Джонсон добавил, что у Владимира Путина "огромная армия". Однако, уточнил премьер, в России очень сложная политическая ситуация, поскольку глава Кремля совершил катастрофическую ошибку, напав на Украину.
"Единственный вариант, который у него сейчас есть, - попытаться продолжать использовать свой ужасающий, жестокий подход с помощью артиллерией, пытаясь сокрушить украинцев", - подчеркнул Джонсон.
По его словам, Великобритания планирует отправить Украине более тяжелое вооружение. Он также призвал другие страны поддержать украинцев в противостоянии с Россией.
Напомним, сегодня Джонсон объявил о планах вернуть посольство Великобритании в Киев.
Отметим, США наняли польского отставного генерала для координации поставок военной помощи Украине.
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