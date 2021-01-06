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В Вашингтоне из-за протеста сторонников Трампа ввели комендантский час

Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:48
В Вашингтоне из-за протеста сторонников Трампа ввели комендантский час
Фото: протесты сторонников Трампа в Вашингтоне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о введении комендантского часа в столице Соединенных Штатов Америки. Причиной такого решения стала акция протеста сторонников Дональда Трампа возле Капитолия.

Об этом Баузер сообщила на своей странице в Twitter.

Как заявила руководительница Вашингтона, комендантский час начнет действовать в 18:00 среды, 6 января, и будет действовать до 6:00 утра четверга, 7 января.

Напомним, сегодня в США проходит заседание Конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, которая переросла в столкновения.

Как писало РБК-Украина, на фоне протеста в Вашингтоне обе палаты американского Конгресса прервали заседание. Заседание прервали после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия.

Отметим, несколько десятков протестующих ворвались в Капитолий, где сегодня заседает американский Конгресс. После прорыва протестующих из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

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