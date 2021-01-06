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У Вашингтоні через протест прихильників Трампа ввели комендантську годину

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:48
У Вашингтоні через протест прихильників Трампа ввели комендантську годину
Фото: протести прихильників Трампа у Вашингтоні (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Вашингтона Мюріел Боузер оголосила про введення комендантської години в столиці Сполучених Штатів Америки. Причиною такого рішення стала акція протесту прихильників Дональда Трампа біля Капітолія.

Про це Боузер повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Як заявила очільниця Вашингтону, комендантська година почне діяти о 18:00 середи, 6 січня, та діятиме до 6:00 ранку четверга, 7 січня.

Нагадаємо, сьогодні у США проходить засідання Конгресу, на якому повинні затвердити результати президентських виборів. Прихильники Дональда Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолія, яка переросла у сутички.

Як писало РБК-Україна, на тлі протесту у Вашингтоні обидві палати американського Конгресу перервали засідання. Засідання перервали після того, як протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія.

Зазначимо, декілька десятків протестувальників увірвалися в Капітолій, де сьогодні засідає американський Конгрес. Після прориву протестувальників з будівлі Капітолія почали евакуйовувати сенаторів.

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