В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу
В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса в грузовике сидит мужчина с детонатором в руке. Он угрожает взорвать бомбу и требует разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Полиция отправила переговорщиков поговорить с мужчиной в грузовике, чтобы определить, держал ли он детонатор, и офицеры также работали над тем, чтобы выяснить, работоспособно ли взрывное устройство.
Мужчина утверждает, что в автомобиле находится баллон с пропаном.
Фото: мужчина, который угрожает взрывчаткой (twitter.com/nirvananoir)
Близлежащие офисные здания Капитолия были эвакуированы. И Палата представителей, и Сенат на каникулах, что означает, что большинство законодателей находятся в своих штатах, но штатные сотрудники и сотрудники Библиотеки Конгресса работали рядом с местом происшествия. Полиция также ходит от дома к дому, чтобы предупредить жителей района.
Сотрудники правоохранительных органов с винтовками занимают позицию возле здания Капитолия США.
.@NikolenDC reports that the U.S. Capitol is "more or less completely blocked off" as police investigate a bomb threat outside the Library of Congress. Follow our updates: https://t.co/NVXpy25TGn pic.twitter.com/Rqa3cXbQbx— CBS News (@CBSNews) August 19, 2021