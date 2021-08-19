В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу

В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса в грузовике сидит мужчина с детонатором в руке. Он угрожает взорвать бомбу и требует разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Полиция отправила переговорщиков поговорить с мужчиной в грузовике, чтобы определить, держал ли он детонатор, и офицеры также работали над тем, чтобы выяснить, работоспособно ли взрывное устройство.

Мужчина утверждает, что в автомобиле находится баллон с пропаном.

Фото: мужчина, который угрожает взрывчаткой (twitter.com/nirvananoir)

Близлежащие офисные здания Капитолия были эвакуированы. И Палата представителей, и Сенат на каникулах, что означает, что большинство законодателей находятся в своих штатах, но штатные сотрудники и сотрудники Библиотеки Конгресса работали рядом с местом происшествия. Полиция также ходит от дома к дому, чтобы предупредить жителей района.

Сотрудники правоохранительных органов с винтовками занимают позицию возле здания Капитолия США.