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В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу

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Вашингтон, Четверг 19 августа 2021 20:31
В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу Фото: В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбу (facebook/com.NYPD)
Автор: Валерия Полищук

В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса в грузовике сидит мужчина с детонатором в руке. Он угрожает взорвать бомбу и требует разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Полиция отправила переговорщиков поговорить с мужчиной в грузовике, чтобы определить, держал ли он детонатор, и офицеры также работали над тем, чтобы выяснить, работоспособно ли взрывное устройство.

Мужчина утверждает, что в автомобиле находится баллон с пропаном.

В Вашингтоне мужчина в грузовике угрожает взорвать бомбуФото: мужчина, который угрожает взрывчаткой (twitter.com/nirvananoir)

Близлежащие офисные здания Капитолия были эвакуированы. И Палата представителей, и Сенат на каникулах, что означает, что большинство законодателей находятся в своих штатах, но штатные сотрудники и сотрудники Библиотеки Конгресса работали рядом с местом происшествия. Полиция также ходит от дома к дому, чтобы предупредить жителей района.

Сотрудники правоохранительных органов с винтовками занимают позицию возле здания Капитолия США.

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Вашингтон Соединенные Штаты Америки
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