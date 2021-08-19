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У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу

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Вашингтон, Четвер 19 серпня 2021 20:31
У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу Фото: у Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу (facebook / com.NYPD)
Автор: Валерія Поліщук

У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу у вантажівці сидить чоловік з детонатором в руці. Він погрожує підірвати бомбу і вимагає розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Поліція відправила переговірників поговорити з чоловіком у вантажівці, щоб визначити, чи тримав він детонатор, і офіцери також працювали над тим, щоб з'ясувати, чи працездатний вибуховий пристрій.

Чоловік стверджує, що в автомобілі знаходиться балон з пропаном.

У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбуФото: чоловік, який погрожує вибухівкою (twitter.com/nirvananoir)

Прилеглі Офісні будівлі Капітолію були евакуйовані. І Палата представників, і Сенат на канікулах, що означає, що більшість законодавців знаходяться в своїх штатах, але штатні співробітники і співробітники Бібліотеки Конгресу працювали поруч з місцем події. Поліція також ходить від будинку до будинку, щоб попередити жителів району.

Співробітники правоохоронних органів з гвинтівками займають позицію біля будівлі Капітолію США.

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Вашингтон Сполучені Штати Америки
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