У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу
У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу у вантажівці сидить чоловік з детонатором в руці. Він погрожує підірвати бомбу і вимагає розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Поліція відправила переговірників поговорити з чоловіком у вантажівці, щоб визначити, чи тримав він детонатор, і офіцери також працювали над тим, щоб з'ясувати, чи працездатний вибуховий пристрій.
Чоловік стверджує, що в автомобілі знаходиться балон з пропаном.
Фото: чоловік, який погрожує вибухівкою (twitter.com/nirvananoir)
Прилеглі Офісні будівлі Капітолію були евакуйовані. І Палата представників, і Сенат на канікулах, що означає, що більшість законодавців знаходяться в своїх штатах, але штатні співробітники і співробітники Бібліотеки Конгресу працювали поруч з місцем події. Поліція також ходить від будинку до будинку, щоб попередити жителів району.
Співробітники правоохоронних органів з гвинтівками займають позицію біля будівлі Капітолію США.
.@NikolenDC reports that the U.S. Capitol is "more or less completely blocked off" as police investigate a bomb threat outside the Library of Congress. Follow our updates: https://t.co/NVXpy25TGn pic.twitter.com/Rqa3cXbQbx— CBS News (@CBSNews) August 19, 2021