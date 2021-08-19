У Вашингтоні чоловік у вантажівці погрожує підірвати бомбу

У Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу у вантажівці сидить чоловік з детонатором в руці. Він погрожує підірвати бомбу і вимагає розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Поліція відправила переговірників поговорити з чоловіком у вантажівці, щоб визначити, чи тримав він детонатор, і офіцери також працювали над тим, щоб з'ясувати, чи працездатний вибуховий пристрій.

Чоловік стверджує, що в автомобілі знаходиться балон з пропаном.

Фото: чоловік, який погрожує вибухівкою (twitter.com/nirvananoir)

Прилеглі Офісні будівлі Капітолію були евакуйовані. І Палата представників, і Сенат на канікулах, що означає, що більшість законодавців знаходяться в своїх штатах, але штатні співробітники і співробітники Бібліотеки Конгресу працювали поруч з місцем події. Поліція також ходить від будинку до будинку, щоб попередити жителів району.

Співробітники правоохоронних органів з гвинтівками займають позицію біля будівлі Капітолію США.