В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд
Фото: в Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд (twitter.com/Gingrsnappr)
В Вашингтоне в метро сошел с рельсов поезд. Контакт с рельсами потерял один из 12 вагонов, но из-за этого весь поезд застрял в туннеле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
"Ожидаются задержки движения поездов в оба направления (на синей линии) из-за схода с рельсов поезда недалеко от станции "Арлингтонское кладбище", - говорится в сообщении.
Около 400 пассажиров провели в темноте более часа, прежде чем спасатели начали эвакуацию.
Аварийно-спасательные службы были направлены на станции "Росслин" и "Арлингтонское кладбище". Спасателям пришлось выводить людей по туннелю на расстояние около 600 метров.
О причинах аварии и пострадавших пока не сообщалось.
#wmata pic.twitter.com/D73kcc9h0W— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021