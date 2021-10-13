У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд
Фото: у Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд (twitter.com/Gingrsnappr)
У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд. Контакт з рейками втратив один з 12 вагонів, але через це весь поїзд застряг в тунелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
"Очікуються затримки руху поїздів в обидва напрямки (на синій лінії) через сходження з рейок поїзда недалеко від станції "Арлінгтонське кладовище", - йдеться в повідомленні.
Близько 400 пасажирів провели в темряві більше години, перш ніж рятувальники почали евакуацію.
Аварійно-рятувальні служби були направлені на станції "Росслін" і "Арлінгтонське кладовище". Рятувальникам довелося виводити людей по тунелю на відстань близько 600 метрів.
Про причини аварії і постраждалих поки не повідомлялося.
#wmata pic.twitter.com/D73kcc9h0W— Mary Kate (@justplainmk) October 12, 2021