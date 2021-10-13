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У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд

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Вашингтон, Середа 13 жовтня 2021 05:27
У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд Фото: у Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд (twitter.com/Gingrsnappr)
Автор: Анна Полисученко

У Вашингтоні в метро зійшов з рейок поїзд. Контакт з рейками втратив один з 12 вагонів, але через це весь поїзд застряг в тунелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

"Очікуються затримки руху поїздів в обидва напрямки (на синій лінії) через сходження з рейок поїзда недалеко від станції "Арлінгтонське кладовище", - йдеться в повідомленні.

Близько 400 пасажирів провели в темряві більше години, перш ніж рятувальники почали евакуацію.

Аварійно-рятувальні служби були направлені на станції "Росслін" і "Арлінгтонське кладовище". Рятувальникам довелося виводити людей по тунелю на відстань близько 600 метрів.

Про причини аварії і постраждалих поки не повідомлялося.

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метро Вашингтон
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