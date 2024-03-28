Вашингтон зберіг команди НХЛ і НБА: відомі умови

Власник хокейної та баскетбольної команд Тед Леонсіс і мер Вашингтона Мюріел Баузер окреслили контури подальшої співпраці. Згідно з протоколом про наміри, "Кепіталз" і "Візардс" виступатимуть в окрузі Колумбія ще мінімум чверть століття.

"Чудовий день, я дуже задоволений. Це рішення було правильним для мешканців, міста й нас. Розумне ділове рішення. Хай ми й трохи відстали від сучасних стандартів якості, але тепер погодили нові умови", – заявив Леонсіс.

Новий проект співпраці передбачатиме розширення "Кепітал Ван Арени" – домівки обох команд із 1997 року. Реконструкція збільшить площу стадіону на 18,5 тисяч квадратних метрів, що дозволить розвинути інфраструктуру розваг, а також оновити логістичну складову та підвищити рівень безпеки. Початкова вартість реновції – 515 млн доларів.

У нинішньому сезоні "Кепіталз" і "Візардс" не хапають зірок із неба. Хокейний клуб наразі останнім проходить у плей-офф від Східної конференції НХЛ, але далекий від гарантії місця в боротьбі за Кубок Стенлі. Натомість баскетбольний колектив – серед аутсайдерів Сходу НБА та втретє поспіль не гратиме в плей-офф.